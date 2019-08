Sarà il weekend più bollente Ancona da bollino arancione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEANCONA Il lato positivo è che probabilmente sarà l'ultima fiammata africana dell'anno. Ma non saranno giorni facili, i prossimi. L'ondata di caldo estremo prevista dai meteorologi, la più torrida dell'estate, da oggi si abbatterà sull'Italia e non risparmierà il capoluogo dorico. L'afa sarà accompagnata da temperature che da qui a lunedì toccheranno i 35-37 gradi. È indubbiamente il periodo più bollente dell'estate e sarà come stare in un microonde, con una complicazione in più: i tassi di umidità elevati che renderanno...