Saltando dalla zona gialla a quella arancione e infine alla rossa, il passo è breve ma le regole cambiano drasticamente. Soprattutto per quanto riguarda il calendario di apertura dei negozi e delle attività di ristorazione. Nella fascia più estrema, per esempio, oltre alla chiusura di bar e ristoranti (asporto concesso fino alle 22 e consegne a domicilio senza orario), abbassano le serrande anche i negozi al dettaglio ed i centri estetici.

Chi continua a lavorare

Restano aperti invece parrucchieri e barbieri, così come gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le lavanderie, le edicole e le tabaccherie. Una divisione netta che ha fatto saltare sugli scudi i rappresentati di categoria dei centri estetici che lamentano una discriminazione rispetto alle altre attività: «Si può andare su un bus o al supermercato con decine di persone e non si può andare dall'estetista, dove si entrerebbe invece uno alla volta, su appuntamento e con gli strumenti del mestiere sterilizzati dopo ogni trattamento». In zona gialla ed arancione non ci sono limitazioni alle attività, tranne bar e ristoranti: i negozi al dettaglio, invece, restano aperti fino alle 21. Questo consente alle persone di fare acquisti anche all'ultimo minuto, fermo restando il coprifuoco che il Governo ha deciso di mantenere dalle 5 alle 22.

Le deroghe

Nella zona rossa invece, l'unica deroga concessa è quella sugli spostamenti dai piccoli comuni, ovvero i borghi fino a 5mila abitanti. In questo caso si potrà prendere la macchina e varcare i confini comunali per un raggio di 30 chilometri, ma non è consentito raggiungere - anche se rientranti in quella distanza - le città capoluogo di provincia.

