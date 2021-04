Saltamartini «Più Usca e 600 unità nella sanità»

ANCONA «L'Asur, in seguito al decreto legge 34 del 2020, con delibera del 16 novembre, ha assunto 430 infermieri a tempo determinato e, in aggiunta, prestano servizio altre 39 unità di cui 29 da Cooperative, cinque dalla Protezione civile e cinque dipendenti del commissario straordinario per la vaccinazione, per un totale di 469 infermieri in più». Ad aggiornare il pallottoliere del personale sanitario è stato ieri l'assessore competente Filippo Saltamartini, rispondendo in Aula ad un'interrogazione delle consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri e Simona Lupini sulle Usca (unità speciali di continuità assistenziale). Saltamartini ha spiegato come queste unità siano passate dai 19 equipaggi presenti sul territorio al momento dell'insediamento della giunta, ai 34 attuali distribuiti nelle cinque Aree vaste: sette a Pesaro Urbino, 12 ad Ancona, sei a Macerata, tre a Fermo e sei ad Ascoli Piceno. «Sono stati assunti anche 10 assistenti sociali a tempo determinato ed indeterminato, 28 assistenti sanitari, 20 tecnici della prevenzione, 12 tecnici di radiologia, 23 tecnici di laboratorio, 36 medici e 11 operatrici sanitarie prosegue nel conteggio : Queste figure professionali sono impiegate a cooperare con gli equipaggi Usca». Quanto alle assunzioni di infermieri, l'assessore ha ammesso che «hanno comportato la spoliazione di alcuni ospedali perché queste figure professionali sono state spostate in un'altra area vasta o in una diversa azienda ospedaliera. Dovremo mettere mano ha poi aggiunto all'organizzazione normativa perché non è ammissibile che l'emanazione di un concorso fatto per aumentare gli organici, possa invece spogliare di professionalità alcune aree vaste a favore di altre».

