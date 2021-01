Saltamartini non si ferma: «Vogliamo più vaccini per studenti e professori»

LA PREVENZIONE

Più vaccini, possibilmente prima possibile. Le Marche hanno chiesto un aumento della fornitura dei vaccini previsti per poter avviare una campagna di vaccinazione di massa, utilizzando la propria struttura e organizzazione sanitaria già impegnata nella realizzazione dello screening su tutto il territorio regionale. La richiesta è stata presentata dall'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, riferendo i contenuti della Conferenza Stato Regioni. L'obiettivo di Saltamartini è quello di allargare il raggio fino alla scuola.

«Come Regione - ha spiegato l'assessore alla Sanità alla conferenza - abbiamo anche sollecitato la possibilità di vaccinare insegnanti e studenti, subito dopo la prima fase riservata al personale sanitario, per consentire la ripresa dell'attività didattica in presenza e nella massima sicurezza». Si parla per questo di un terzo stock di altri 9000 vaccini ma la data deve ancora essere confermata. La seconda istanza presentata mira ad allargare la platea di sanitari a disposizione per tutte le operazioni legate alle attività di prevenzione che hanno bisogno di personale. «Abbiamo poi rinnovato - spiega ancora Saltamartini - l'urgenza di un provvedimento normativo, magari, in sede di conversione dell'ultimo decreto legge emanato, per chiamare in servizio medici e infermieri in quiescenza con quota 100, a cui la legge impedisce oggi di svolgere attività lavorativa. L'impegno di questo personale aggiuntivo rafforzerebbe la campagna di vaccinazione che non ha precedenti, per vastità, nella recente storia del nostro Paese». Saltamartini ha poi riferito che il commissario Arcuri ha assicurato, con il bando nazionale aperto, l'assunzione di medici e infermieri da destinare alle Marche entro la fine di gennaio, per la campagna di vaccinazione in corso.

