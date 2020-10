Saltamartini «A Civitanova anche i pazienti di Jesi e Fermo»

ANCONA Mantenere gli ospedali puliti per poter garantire le cure ordinarie. La Regione ed i vertici sanitari stanno cercando personale per riuscire a liberare gli ospedali di Jesi e di Fermo e renderli no Covid. «I pazienti verrebbero trasferiti a Civitanova fa sapere l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini : su Fermo ci siamo, mentre su Jesi si è aperta una discussione. Il punto è che noi dobbiamo garantire le cure non solo ai malati Covid, ma anche a tutti gli altri che ne hanno bisogno, come ad esempio i pazienti oncologici». Nel bollettino giornaliero diramato ieri dal servizio sanitario regionale, il reparto di malattie infettive di Fermo registrava 30 ricoveri, 22 quello di pneumologia di Jesi e sei il pronto soccorso del nosocomio dell'Area vasta 2. Numeri che rischiano di rendere una corsa ad ostacoli l'accesso alle cure ordinarie. La ricerca di personale sanitario da reclutare per il Covid hospital di Civitanova fa il paio con un'altra questione che riguarda la categoria: quella delle indennità di rischio, promesse da mesi, ma ancora in sospeso. Dopo il confronto, ieri in video conferenza, tra Saltamartini ed i sindacati di categoria, oggi ci sarà un incontro tra i dirigenti e nei prossimi giorni un'ulteriore riunione tra le parti in causa. «Li ho sollecitati a chiudere la trattativa in tempi molto brevi ha rimarcato l'assessore . I sindacati hanno apprezzato questa iniziativa perché era da tanto che non parlavano con la parte pubblica, ma ho ricordato loro che dobbiamo sbrigarci. Abbiamo chiesto di accelerare: i premi sono stati introdotti con un decreto legge di marzo e non si può arrivare alla fine dell'anno per riconoscere questi benefici al personale che ogni giorno rischia la vita».

