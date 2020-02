Sale sul bus con un cutter dieci chilometri da incubo

IL CASO

ANCONA La paura corre sul bus e prende corpo quando a bordo sale un energumeno che spinge un passeggero, si siede accanto a lui e, impugnando una lama, chiede con insistenza dei soldi. «Devi darmi 10 euro!», incalza. Una, due, tre volte, mentre il malcapitato è in trappola, stretto tra quell'uomo alterato dall'alcol o chissà cosa e la vetrata del mezzo pubblico.

Il self control

Se l'intimidazione non ha avuto effetti collaterali, al di là del comprensibile spavento, è solo per il self control del commerciante anconetano di 35 anni, rimasto freddo, lucido e impassibile di fronte alla richiesta di denaro. «Non ti conosco, vattene» gli ha risposto, mantenendo la calma. Alla fine il quarantenne, a quanto pare con problemi di droga, ha desistito e si è allontanato per dedicarsi a un'altra attività: ha tagliuzzato un sedile con la lama che teneva in tasca, per tutto il tragitto fino alla stazione di Torrette, dove è sceso, tra lo sguardo impaurito di chi era a bordo e ha assistito alla scena ma non ha avuto il coraggio di avvicinarsi e dirgli qualcosa. Non ha provocato danni al mezzo, sottolineano dalla Conerobus. Senza una denuncia ma soprattutto senza telecamere, rintracciare il balordo è impossibile.

Il tragitto

Il bus su cui mercoledì, attorno alle 16.45, è accaduto l'episodio da brividi - la linea C che collega Chiaravalle ad Ancona - è infatti uno dei vecchi veicoli ancora in circolazione e privo di spycam, a differenza di quelli di nuova generazione. «Quel tizio si vede spesso in giro, ha seri problemi di alterazione psicofisica - racconta il commerciante che si è trovato faccia a faccia con lui e ha condiviso l'esperienza su Facebook - Siamo saliti insieme alla stazione di Falconara. Ha iniziato a parlare con tutti, con tono aggressivo, chiedendo soldi. Non è la prima volta che si comporta così, per questo cerco sempre di evitarlo. Ma a un certo punto mi ha spinto, buttandomi sul sedile, e ha cominciato ad attaccare briga. Voleva a tutti i costi 10 euro. Poi dalla tasca ha tirato fuori una lama, mi è sembrato un taglierino, e la maneggiava. Non me l'ha puntata addosso, ma ho avuto paura. Gli ho ripetuto che non lo conosco e che doveva lasciarmi perdere. Per fortuna mi ha dato ascolto. Si è seduto nel posto davanti al mio e si è messo a sfregiare i seggiolini. In quei momenti non sai mai come reagire: se fosse successo a una ragazza o a un anziano, come sarebbe andata a finire? - si chiede il commerciante -. Il problema è generale e non riguarda solo i passeggeri, ma anche i controllori e gli autisti che quotidianamente vivono situazioni di rischio per la maleducazione della gente, vengono insultati da chi viaggia senza biglietto e pretende di avere ragione e vengono trattati come stracci da disadattati di ogni etnia».

I precedenti

Il tema della sicurezza nel trasporto pubblico è di grande attualità, anche alla luce dei momenti di tensione vissuti in due distinti episodi sui bus a gennaio. Un controllore è stato afferrato per il giubbetto e fatto cadere a terra da un ragazzo originario del Gambia, sorpreso a viaggiare senza biglietto: si è messo a saltare da un sedile all'altro nella speranza di scappare e farla franca, poi è venuto alle mani con il dipendente della Conerobus che ha chiamato i carabinieri. Il giovane è stato rintracciato e denunciato. Pochi giorni dopo, un altro trentenne del Gambia ha dato show su un bus fermo alla stazione di Torrette: era senza biglietto, si rifiutava di pagare la multa e di esibire i documenti, alla fine ci hanno pensato i militari della Compagnia di Ancona a convincerlo a sborsare i soldi del biglietto.

La condanna

Una sera dell'ottobre scorso un 25enne nigeriano aveva addirittura minacciato di morte e sferrato calci e pugni a due poliziotti che l'avevano invitato a scendere da un bus in piazza Rosselli perché era salito senza biglietto: alla fine è stato arrestato ed espulso perché non aveva nemmeno i documenti in regola. Ma l'episodio più grave era accaduto a settembre quando un 60enne nordafricano, rintracciato e spedito a Montacuto dieci giorni dopo, a bordo della linea 1/4, aveva puntato un coltello contro una bambina di due anni, riuscendo a farsi consegnare dalla madre, terrorizzata, la borsa con dentro soldi e cellulare. E come dimenticare i raid dei vandali che hanno imbrattato decine di mezzi (un writer è stato individuato e denunciato grazie alle telecamere) e lo stupido gioco del 19enne anconetano che la sera del 21 ottobre ha spruzzato dello spray al peperoncino, seminando il panico a bordo dell'1/3 in piazza Ugo Bassi e mandando all'ospedale 6 persone, incluso l'autista, per problemi respiratori. La polizia l'ha incastrato con un'indagine-lampo.

