S indaco Michele Franchi, quali sono i traguardi da raggiungere per Arquata e il territorio?

«Si possono riassumere in tre parole: lavoro, scuola, famiglia. Il terremoto ha devastato i nostri paesi. Oggi avremmo bisogno di una zona franca per tutti i comuni più colpiti. Ma una zona franca con la f maiuscola: penso ad esempi come Livigno o altri paesi nel resto d'Italia».

L'ipotesi potrebbe finalmente tornare a dare respiro alle zone del cratere?

«Sarebbe un volano fortissimo per noi e per l'intero territorio. Dopo il terribile sisma che ci ha colpiti, ad Arquata tutto è finito a terra: sarebbe la marcia migliore per poter ripartire».

Il lavoro resta uno dei primari obiettivi da perseguire, uno degli strumenti soprattutto per evitare lo spopolamento?

«Ci sono tanti arquatani che lavorano fuori e con il tempo hanno deciso di trasferirsi altrove. Se ci fossero simili incentivi o agevolazioni potrebbero tornare ad abitare i nostri luoghi».

Cosa c'è da migliorare inoltre nell'ottica della ricostruzione?

«Stiamo aspettando la presentazione di un piano attuativo: speriamo di poterlo approvare entro la prossima primavera. È necessario accelerare il miglioramento delle infrastrutture per la viabilità. E poi abbiamo bisogno di qualche ditta in più».

La questione della scuola è diventata negli ultimi mesi una priorità. Ad Arquata il rischio di una pluriclasse è stato scongiurato solo a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni. Cosa ne pensa?

«Ribadiamo con forza il nostro no alla pluriclasse. Oggi e domani. Chiediamo una deroga seria per tutti i comuni del cratere per almeno quattro o cinque anni, in modo da poter ripartire nel modo migliore. La scuola è per noi fondamentale: abbiamo diritto a tutti i servizi».

Oggi finalmente si vedono i primi segnali di ripartenza reale nella ricostruzione. Quali sono le mete ancora da ottenere?

«Con l'arrivo del commissario Legnini, attraverso le ordinanze speciali, si sono snellite diverse problematiche soprattutto per quanto riguarda la burocrazia. Sono trascorsi cinque anni, oggi stiamo lavorando per poter tornare nelle nostre abitazioni il più presto possibile. Per questo quando abbandoneremo le casette avremo bisogno di tutti quanti i servizi. È una questione di rispetto».

Marco Vannozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

