S'illumina il Natale in centro arriva la Sky Wheel Ancona

ANCONA Scatta il countdown per la Sky Wheel Ancona. Così si chiamerà la ruota alta 40 metri che da sabato 23 novembre svetterà in piazza Cavour e caratterizzerà il Natale in centro. Il biANCONAtale che quest'anno raddoppia, con eventi in centro e al Piano. Oltre al tradizionale mercatino natalizio con le casette di legno in piazza Cavour e in corso Garibaldi, ci sarà infatti un mercatino nei weekend anche in corso Carlo Alberto e in piazza d'Armi.

Le presenze

Ecco che le presenze dell'anno scorso, circa 200mila persone nei 44 giorni del cartellone con punte di almeno 10-15mila persone nei weekend di dicembre, sono destinate ad aumentare. La prossima settimana l'Amministrazione presenterà il programma completo, ma già sono iniziati i primi preparativi perché il 23 novembre ci sarà l'inaugurazione ufficiale del BiANCONAtale. Le luminarie sono state installate, ieri i tecnici hanno iniziato a lavorare in piazza Cavour per posizionare la pista di pattinaggio sul ghiaccio e questa mattina Manuel Rambelli, proprietario della ruota panoramica, inizierà a montarla.

Il nome

«La ruota quest'anno avrà un nome dice Manuel Rambelli si chiamerà Sky Wheel Ancona. La ruota è ormai diventata uno dei simboli della città e abbiamo deciso con l'Amministrazione di darle un nome, perché le ruote delle grandi città d'Europa e del mondo ce l'hanno. Ad esempio a Londra la ruota si chiama London Eye, a Las Vegas High Roller. Su ogni cabina ci sarà la scritta Sky Wheel Ancona, ma il nome sarà anche sulla biglietteria dove sarà posizionata una grande scritta a led, con i colori della ruota». Il nome non è l'unica novità. «Quest'anno continua Rambelli - ci saranno dei fari di luce che si noteranno da tutte le zone di Ancona. Si tratta di fari telescopici a lungo raggio che, dal basamento della ruota, spareranno verso il cielo le luci, fino a 700-800 metri di altezza». Con le sue 15mila luci a led e 259mila evoluzioni di colori, la ruota panoramica resterà in piazza Cavour per due mesi, fino alla fine del periodo dei saldi invernali. «Questo è il terzo anno per la ruota ad Ancona dice Rambelli e ormai è diventata una tradizione del Natale anconetano. In questi due anni sono tantissime le persone che sono salite sull'attrazione per fare un giro e speriamo di continuare così. Il Natale ad Ancona è organizzato molto bene, con mercatini simili a quelli del nord Italia, e la ruota è un valore aggiunto». I prezzi resteranno invariati: 5 euro per gli adulti, ridotto da 4 euro per i bambini fino ai 10 anni, gratis per i bimbi sotto i due anni e per i disabili.

I commercianti

Dal 23, novembre, dunque, si potrà nuovamente salire sulla ruota e la magia del Natale invaderà il centro, con l'accensione delle luminarie e del grande albero di Natale in piazza Roma e l'apertura del mercatino natalizio. «Negli anni scorsi dichiara Giancarlo Gioacchini, vicepresidente Confesercenti i cittadini hanno apprezzato molto le iniziative natalizie che hanno attirato persone anche da fuori città. Ben venga il mercatino anche in corso Carlo Alberto e in piazza D'Armi perché è giusto che vengano animate anche altre zone della città, oltre al centro». Quest'anno infatti ci sarà il mercatino nei fine settimana anche in corso Carlo Alberto e in piazza d'Armi e al Piano saranno esposti, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Valeria Mancinelli, i progetti del concorso internazionale sul restyling dell'area.

Le conferme

Tra le conferme, in centro torneranno il Bosco degli Elfi, un bosco magico con elfi, principi, principesse e superereroi, il trenino natalizio, la casetta di Babbo Natale, gli spettacoli, i concerti e, probabilmente, anche la via dei presepi napoletani. L'albero di Natale principale sarà in piazza Roma, mentre altri alberi, 14 dei quali di tipo luminoso stilizzato, saranno accesi in diverse piazze e nelle principali frazioni. «Il Natale di Ancona sta diventando un appuntamento fisso - commenta Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche e credo che anche quest'anno saranno tante le persone provenienti dai paesi vicini che verranno a visitare la città e a fare shopping. Ancona è diventata una città viva, attrattiva e competitiva. I commercianti sono molto felici della rinascita della città». «Dieci anni fa ad Ancona nel periodo natalizio gli alberghi erano chiusi dichiara Emiliano Pigliapoco, presidente Federalberghi Marche - adesso invece la situazione è completamente diversa. Alcuni alberghi hanno già ricevuto prenotazioni per il periodo natalizio e sicuramente aumenteranno le presenze. La ruota e le altre offerte natalizie attirano le persone ad Ancona».

