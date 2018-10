Ruspe alla Baraccola Chilometri di coda e proteste senza fine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DISAGIANCONA Traffico in tilt, code infinite e un diluvio di proteste sui social. Anas chiude per lavori la rotatoria della Baraccola, nei pressi dell'ex Barfly, ed è caos. Una giornata di dimenticare per chi ha avuto la sfortuna di imbattersi nel traffico in tilt in via Pontelungo. Dalla mattina alla sera, migliaia di veicoli e di Tir sono stati ingoiati dal maxi ingorgo causato dal cantiere aperto dall'ente nazionale per le strade alla rotatoria al km 302 della Statale Adriatica. Un punto di per sé critico per la quantità di auto che...