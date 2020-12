Rsa Dorica in trincea Selezionati 20 operatori

ANCONA Residenza Dorica Santo Stefano Riabilitazione di Ancona, del Gruppo Anni Azzurri, è la prima Rsa nelle Marche e una delle prime in Italia a partire con la vaccinazione dei propri operatori sanitari. Venti operatori, tra infermieri, oss e fisioterapisti - in questa mattina dedicata al Vaccine Day - verranno sottoposti su base volontaria al nuovo vaccino anti Covid, all'Inrca di Ancona, individuata come sede della profilassi dall'Asur. Tra loro, Alessandro Romagnoli, 52 anni anconetano, infermiere professionale e coordinatore infermieristico di Residenza Dorica: «Sono mesi che la categoria degli operatori sanitari è in trincea contro questa bestiaccia - sottolinea l'infermiere - non possiamo tirarci indietro e titubare proprio ora che è stato individuato il vaccino. Questo vaccino rappresenta uno spiraglio di luce dopo mesi di buio e siamo proprio noi operatori sanitari a dover dare il buon esempio. Per tutti questi motivi ho aderito senza indugio alla possibilità di fare il vaccino. Lo dobbiamo anche ai nostri cari ospiti che assistiamo e accudiamo ogni giorno in Rsa». Massima fiducia nel vaccino e nella scienza, sottolinea Lucia Masiero, direttore della Rsa, «da parte di residenza Dorica e del gruppo Anni Azzurri», con altri operatori «pronti ad essere vaccinati in futuro. Abbiamo individuato i 20 volontari per questa prima tranche di vaccinazione e abbiamo molti altri operatori sanitari che hanno già manifestato la loro adesione e sarebbero pronti in futuro ad essere a loro volta vaccinati». Nelle Marche in questa fase arriveranno 200 dosi, sulle 9.750 dosi di vaccino della Pfizer che verranno complessivamente distribuite in eguale percentuale in tutte le regioni.

