Rock, dj e trash Notti di musica in piazza Pertini

LE INIZIATIVEANCONA Anche quest'anno la Fiera di San Ciriaco resterà senza Luna Park. Bocciata l'ipotesi Mandracchio dalla Commissione comunale di vigilanza sulle manifestazioni di pubblico spettacolo per motivi di sicurezza, i gestori non hanno gradito il parcheggio dello stadio Del Conero offerto dal Comune. Perciò niente giostre. I giovani avranno comunque modo di divertirsi assistendo e partecipando alle tante iniziative, soprattutto musicali, che andranno in scena in piazza Pertini nell'ambito della Festa del cibo in piazza. Si inizia...