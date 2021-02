RIUNIONE URGENTE TRA SALTAMARTINI, ASUR E I SINDACI COINVOLTI

L'EPIDEMIA

Era solo questione di tempo. I segnali portavano tutti in questa direzione. Dopo la dozzina di cluster famigliari segnalati e individuati dai laboratori di Virologia dagli Ospedali Riuniti di Ancona, la variante inglese del Covid 19 atterra anche nelle scuole. Alla Asur infatti, sono stati indicati sei casi in scuole di vario ordine e grado a Castelfidardo, Tolentino e Pollenza. A Castelfidardo le scuole coinvolte sono l'elementare Cialdini e la materna Rodari (tre casi complessivamente) all'interno dell'istituto comprensivo Soprani. A Tolentino invece si sono registrati un caso certo al liceo scientifico Filelfo e due all'istituto comprensivo Lucatelli: nella primaria Martin Luther King (1) e nella scuola dell'infanzia Rodari (1).

Il caso sospetto di un operaio

Infine, sarebbe stato segnalato anche un caso di elevato sospetto, che coinvolge un lavoratore in una pelletteria di Tolentino. Con notizie certe sulle risultanze degli esami di laboratorio ma contorni sfumati sulla diffusione del contagio, è stata convocata una riunione urgente con i dirigenti dell'Azienda sanitari Unica regionale con i sindaci di Tolentino Giuseppe Pezzanesi e Pollenza Mauro Romoli e con l'assessore regionale alla Sanità Saltamartini si è deciso di attivare la didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole coinvolte. In più sono sono stati sottoposti alla quarantena i bambini dell'infanzia Rodari e le classi direttamente coinvolte della scuola primaria King e del liceo Filelfo. Un altro caso positivo si registra nella prima media della scuola Vincenzo Monti di Pollenza.

La velocità di diffusione

Il tema in discussione non è la sintomatologia dei ragazzi - per fortuna - bensì la diffusione della variante inglese annunciata più veloce dai ricercatori rispetto al ceppo base. Per monitorare immediatamente l'andamento dell'epidemia questa mattina verrà predisposto un drive through (un punto mobile con gazebo raggiungibile in auto senza scendere dalla vettura) nel piazzale antistante alla piscina comunale di Tolentino per sottoporre a tampone molecolare gli studenti dell'istituto comprensivo Lucatelli, dell'istituto Martin Luther King e tre classi della prima media di Pollenza.

Domani tocca ai liceali

Domani invece verranno sottoposti a tampone salivare i bambini della materna Rodari (sempre di Tolentino) e, con il tampone molecolare, i ragazzi del Liceo scientifico Filelfo. Contestualmente verrà sottoposto a tampone anche il personale docente e dipendente dei medesimi Istituti. Insomma, allarme rosso nel quadrante della Regione e misure immediate per provare a circoscrivere subito la variante inglese. Altri 3 casi si sono registrati alla Rodari di Castelfidardo (infanzia e primaria). Tutte le classi sono state messe in quarantena ed è stata chiesta la didattica a distanza per l'istituto comprensivo Soprani interessato dalla positività. Questa mattina studenti e personale saranno sottoposti a tampone molecolare.

La chiusura del Soprani

E il sindaco Roberto Ascani ha predisposto la chiusura di tutte le classi di ogni ordine e grado del Soprani. Invece, nessun caso al momento accertato nelle Aree Vaste 1, 3 e 5. L'Azienda sanitataria regionale comunque estrarrà dei tamponi per la verifica dell'eventuale contaminazione del caso inglese anche dalle persone testate nelle Aree Vaste delle Province di Pesaro, Fermo e Ascoli Piceno.

Andrea Taffi

