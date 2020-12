Ritrovato tra Valleremita e San Silvestro

FABRIANO Non ha rispettato la normativa che vieta lo spostamento tra regioni, in piena pandemia Covid-19. Dal Lazio arriva in treno a Fabriano e poi si perde nel bosco tra Valleremita e San Silvestro, a pochi chilometri dalla città: è stato prima salvato, poi multato. Protagonista un 34enne originario della Romania, ma residente a Roma. L'uomo ha perso il senso dell'orientamento in piena escursione nel tardo pomeriggio ed è stato ritrovato lunedì, poco prima di mezzanotte. E' stato lui stesso ad allertare i soccorsi. L'intervento è durato complessivamente un'ora. Grazie alla tecnologia Gps è stata rintracciata la sua posizione ed è stato raggiunto dai vigili del fuoco, una squadra di Fabriano e una di Arcevia, in collaborazione con il Soccorso Alpino e i carabinieri della Compagnia di Fabriano. Una volta raggiunto il giovane è stato trasportato, con ambulanza, al Pronto soccorso dell'ospedale Profili per un principio di ipotermia. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Ai carabinieri, però, che gli hanno chiesto spiegazioni circa la sua presenza nelle Marche, non ha saputo fornire risposta. Per questo motivo, in violazione alle norme vigenti per prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19 che vietano gli spostamenti fra Regioni senza giustificato motivo e per essere uscito in orario di coprifuoco, è stato sanzionato con una multa da 400 euro.

m. a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA