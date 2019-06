CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ritorna Mosciolando, la kermesse del mosciolo selvatico di Portonovo. «Quattro giorni incentrati sulla eccellenza gastronomica della baia in quella che sarà una festa in cui non solo si mangia ma si tratteranno anche temi ed aspetti legati alla storia, tradizione e gastronomia della zona, visti in un'ottica gastronomica culturale» come ha affermato Roberto Rubegni, il fiduciario della Condotta Slow Fod Ancona e Conero che organizza l'evento arrivato alla 14esima edizione in collaborazione con la Cooperativa Pescatori ed il Consorzio La...