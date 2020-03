Ritardi nella gestione dell'emergenza e nell'attuazione di politiche a sostegno delle aziende marchigiane. Paolo Arrigoni, commissario regionale della Lega, attacca il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli, sull'andamento dell'infezione del Coronavirus. Ritardi dovuti, a parere di Arrigoni, «alle guerre interne del Pd». Le critiche di Arrigoni partono da una data: «La Lega già il 21 febbraio, aveva invitato Ceriscioli ad informare il personale sanitario sulle procedure di prevenzione da attuare», sostiene. «L'assenza di indirizzi e disposizioni precise da parte della direzione sanitaria regionale e dell'Asur - aggiunge - ha avuto come risultato ben 116 medici e operatori sanitari che oggi sono in isolamento, impossibilitati a svolgere il loro lavoro. Questo oltre ai medici contagiati, tra cui anche un primario ricoverato in rianimazione a Pesaro che sta rischiando la vita per aver aiutato la nostra comunità». Altre parole di fuoco sul secondo aspetto: «Va sottolineato, inoltre, il ritardo della giunta Ceriscioli nel mettere in campo azioni incisive capaci di sostenere l'economia regionale in profonda sofferenza. Ancora oggi - afferma Arrigoni - non c'è alcun provvedimento a sostegno delle imprese che lavorano con l'export, del sistema di trasporti regionale, degli operatori del turismo e di tutto il settore del commercio che sta vivendo giorni di vera preoccupazione per il proprio futuro». Infine, Arrigoni conclude che «il Pd ha preferito occupare il proprio tempo per riunire la direzione regionale e discutere di candidature e non per prevenire e affrontare l'emergenza».

