«Risposta immunitaria Il test rapido è attendibile»

7Nuovo successo per Innoliving, l'azienda anconetana che commercializza un nuovo prodotto della OrientGene Biotech capace di valutare la risposta immunitaria di un paziente attraverso un test rapido. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Infection, è stato condotto su un campione di personale sanitario per valutare la risposta immunitaria attraverso, appunto, l'utilizzo di diversi test rapidi. La cattedra di malattie infettive del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Sacco dell'università di Milano ha effettuato una ricerca su un campione di personale sanitario vaccinato per valutare la risposta immunitaria attraverso l'utilizzo di diversi test rapidi. Il test Innoliving è risultato positivo dopo vaccinazione in 26/26 (100%) soggetti con storia di COVID-19 e in 129/134 (96.3%) dei soggetti non precedentemente esposti al virus. «Stiamo entrando in una fase in cui il monitoraggio della risposta immunitaria nelle persone vaccinate diventa cruciale osserva Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving . In quest'ottica, oltre ai tamponi, che restano indispensabili soprattutto in alcuni settori quali il turismo, lo sport e nei continui screening aziendali, stiamo fornendo al mondo sanitario soluzioni specifiche: il test rapido cosiddetto pungidito prodotto da OrientGene Biotech Co. che rileva sia gli anticorpi prodotti in chi ha avuto il virus, sia quelli indotti dal vaccino, e il lab tester, sistema diagnostico digitale capace di effettuare diverse tipologie di test».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA