Risorgimento e San Martino nuovi impianti nelle gallerie

ANCONA Manutenzione straordinaria delle due gallerie cittadine. Il Comune ha programmato una serie di lavori per 200mila euro in tre anni per gli impianti del tunnel San Martino e Risorgimento. Mentre un capitolo a parte di 150mila euro è destinato a migliorare la sicurezza in uscita dalla rotatoria di piazzale della Libertà/via Bocconi. Per quanto riguarda la galleria San Martino è previsto «il ripristino e messa in funzione dell'impianto ausiliario (antincendio e rilevazione concentrazione agenti inquinanti), la modifica dell'impianto di illuminazione per adattarlo al doppio senso di marcia; modifica impianti di protezione e distribuzione dell'energia elettrica per separazione forniure elettriche» si legge nel documento. «La completa sostituzione di tutti gli impianti» è invece prevista per la galleria del Risorgimento, ovvero realzizare «un impianto di pubblica illuminazione e di ventilazione forzata più funzionale e a norma di legge; realizzare un impianto di rilevazione e di estinzione incendi a norma di legge». «La necessità di avere una infrastruttura funzionante ed affidabile nel tempo è dettata inoltre dalla prossima rivisitazione della rotatoria di piazzale della Libertà con l'allargamento di alcune corsie su via Bocconi e con le nuove uscite carrabili dei mezzi del vigili del fuoco e la conseguente rivisitazione dell'impianto semaforico del piazzale con possibili code di veicoli in attesa dentro la galleria». L'intervento di piazzale della Liberta-via Bocconi propone «di sistemare il tratto in uscita dalla rotatoria allargando la sede stradale, spostando il box di fermata bus per migliorare la capacità di deflusso del traffico e snellire gli altri flussi di traffico interni alla rotatoria».

