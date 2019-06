Rischio di fughe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'area per i canisarà recintataL'area per cani del Passetto è a rischio fuga e il Comune valuta l'ipotesi recinzione per evitare che gli amici a quattro zampe possano raggiungere la zona dei giochi dei Laghetti. La questione è stata discussa ieri in consiglio comunale, con le interrogazioni di Daniele Berardinelli (Fi) e di Massimo Fazzini (Pd), che hanno riportato lamentele di cittadini in relazione all'inadeguatezza degli spazi, delle fontanelle e delle panchine, oltre alla mancanza di una recinzione delimitare la stradina che la...