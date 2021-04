Riparto fondo nazionale welfare Leonardi: «Disagio famiglie e minori»

7La commissione Sanità ha espresso parere favorevole all'unanimità allo schema di deliberazione di giunta regionale sulll'individuazione delle aree di intervento e dei criteri di riparto delle risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, relativamente all'annualità 2020. Le risorse disponibili dal Fondo nazionale risultano pari ad oltre dieci milioni di euro e suddivise in tre macroaree di intervento, famiglia e minori, disagio adulti e provvedimenti trasversali. Nelle voci intermedie particolare attenzione viene riposta alle misure di sostegno e inclusione sociale delle famiglie, ai percorsi educativi dei minori e al supporto nei casi di allontanamento dalle famiglie. Per la presidente della commissione, Elena Leonardi (Fratelli d'Italia) «è prioritario intervenire sulle fragilità e il disagio familiare, ponendo particolare attenzione ai minori».

E poi continua sul punto cercando di indicare la direzione in cui si dovranno muovere i lavori. «L'auspicio è che l'istituzionalizzazione dei minori avvenga soltanto come misura estrema afferma Leonardi - privilegiando percorsi di sostegno all'interno dell'ambito familiare e sostenendo l'inclusione sociale dei nuclei più fragili». Dal canto suo La vicepresidente della commissione Simona Lupini (Movimento Cinque Stelle) ho sottolineato l'importanza di potenziare i servizi territoriali a contrasto delle nuove povertà educative. «La Regione ha detto l'esponente pentastellata - si faccia promotrice di una cultura della rete del sostegno, investendo molto in termini, non solo economici, ma anche educativi, perseguendo una auspicabile ed effettiva integrazione socio-sanitaria».

