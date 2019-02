CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifatti i calcoli su tre uscite di sicurezza, per il consulente di parte Ubertini la sala avrebbe potuto contenere al massimo 324 spettatori, meno dei 459 autorizzati. E molto meno dei presenti effettivi, che secondo i periti devono essere ancora accertati ma dalle testimonianze e dagli accertamenti sui biglietti saranno stati non meno di mille. La Magic Srl di Corinaldo aveva ottenuto il 20 ottobre 2017 l'autorizzazione per l'attività di pubblico spettacolo nella Lanterna Azzurra, rilasciata dallo sportello unico delle attività produttive...