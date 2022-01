Ricoveri vicini a 300 Un anno fa erano 560

ANCONA Si avvicina a grandi passi quota 300 ricoveri. Dopo alcuni giorni con aumenti contenuti dei degenti, il numero dei pazienti ospiti negli ospedali delle Marche per Covid-19 ha ripreso a correre. Nell'ultima giornata hanno raggiunto quota 296 (+8): la saturazione di pazienti Covid delle Terapie intensive (52 degenti) è del 20,6% e del 24,32% in Area Medica (244 ricoverati). Cinque i deceduti in un giorno che portano il totale regionale a 3.270. In 24 ore nella regione 2.147 casi di positività e l'incidenza sale a 697,87. Per quanto riguarda i ricoveri (21 le persone dimesse) sono sette in più in Semintensiva (57) e +2 nei reparti non intensivi (187) a fronte di -1 in Terapia intensiva (52). Gli ospiti di strutture territoriali sono 137 e invece 55 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (ricoverati o in isolamento) supera i 9mila (9.028; +362), le persone in isolamento domiciliare a 22.938 (+1.618) mentre i guariti/dimessi balzano a 139.756 (+1.780). Nell'ultima giornata sono deceduti in relazione al Covid-19 tre uomini e due donne: nel Maceratese una 90enne di Corridonia e un 91enne di Civitanova Marche; in provincia di Ancona un 77enne di Jesi, un 77enne di Senigallia e una 93enne di Castelfidardo.

