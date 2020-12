Ricoveri in calo (-36 in un giorno) Dimissioni record e altre 7 vittime

Si svuotano le Coviderie degli ospedali, a colpi di 40-50 dimissioni al giorno: dall'inizio di dicembre sono 122 i malati di Coronavirus che, a seguito del miglioramento delle loro condizioni, hanno potuto lasciare le strutture ospedaliere marchigiane per tornare a casa o continuare la convalescenza nelle Rsa sul territorio. Ieri le dimissioni sono state ben 49, un record, con un -36 giornaliero nei ricoveri per Covid delle Marche, scesi in 48 ore dai 672 di martedì ai 614 di ieri, anche se i pazienti in rianimazione sono saliti a 88 (+3), agli stessi livelli comunque di due settimane fa, nella fase più calda dell'epidemia. Gli ospiti di strutture territoriali sono al momento 251 (+21) mentre nei pronto soccorso della regione sono assistiti in 28 (+4). Purtroppo a svuotare i reparti ospedalieri provvedono anche gli sviluppi infausti della malattia, con altri 7 morti registrati ieri, quattro uomini e tre donne tra i 63 e i 94 anni, tutti alle prese anche con patologie pregresse. Sale così a 1.305 il bilancio regionale delle morti correlate al Covid-19, con un'età media di 81 anni. L'epidemia intanto continua a diffondersi anche se a un ritmo meno incalzante rispetto a novembre. Ieri sono emersi altri 476 i positivi al Sars-Cov-2 su 1.662 nuovi tamponi molecolari (il 28,6%) oltre a 33 positivi sui 959 del percorso antigenico, i cosiddetti test rapidi, in attesa ora di conferma con tamponi molecolari. In tutto sono stati testati 4.137 tamponi, compresi anche i 1.516 nel percorso guariti. Tra i 476 positivi di ieri 124 abitano in provincia di Pesaro Urbino, 103 in provincia di Macerata, 101 in quella di Ancona, 67 nel Fermano, 65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 sono di fuori regione. I contagi dell'ultima tornata derivano soprattutto da contatti stretti di casi positivi (122), in ambito domestico (107), sul luogo di lavoro (24), in ambienti di vita o socialità (7), in ambito assistenziale (5), nell'ambito scolastico (16). Altri 68 positivi sono stati accertati a partire dai sintomi, 7 sono emersi da screening percorso sanitario (7) e un caso dopo un rientro dall'estero. Con i 476 casi di ieri il totale dei contagiati nelle Marche dall'inizio dell'epidemia è salito a 31.040. Continuano a salire i positivi in isolamento domiciliare, saliti ieri a 18.335, (+416) ma anche quello dei guariti, ieri 10.793 (+87). Scende invece il numero dei marchigiani attualmente in quarantena precauzionale per contatti con contagiati: sono 15.149, 415 in meno del giorno prima.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA