Ricco di opportunità e miniera di potenzialità. È così che il professor Valerio Temperini, docente di marketing e di marketing di servizi al Dipartimento Management della Politecnica delle Marche vede l'entroterra marchigiano. Conosce bene il dossier: il Dipartimento, da anni, analizza e compie studi approfonditi di casi (come le Grotte di Frasassi) e monitora i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento. Un rilancio che impone una migliore dotazione di infrastrutture tecnologiche per far sbocciare l'economia glocal, che necessita anche di strade per crescere e mettere i servizi a portata di chi decide di vivere dove c'è lavoro.

Professor Temperini, nell'attuale crisi in cui cultura, turismo e tempo libero hanno un ruolo di rilievo nel rilancio dell'economia, l'area che avrebbe dovuto essere collegata dalla Pedemontana che corre da Matelica a Cagli, è ancora importante un rafforzamento infrastrutturale ?

«Certo. Sono aree che hanno tanto da esprimere con le loro industrie, l'artigianato, l'agro-alimentare, il valore dei paesaggi, del patrimonio monumentale e storico-culturale. Nell'Appennino umbro-marchigiano nascono prodotti, idee, un'offerta ambientale che fanno da richiamo per il turismo ma anche per avviare delle reti d'imprese. Pertanto devono essere stimolate ed ottenere la velocità di cui hanno bisogno sia a livello di tecnologia digitale sia di mobilità. Però sono investimenti che devono obbedire ad una visione strategica. Non si va in ordine sparso».

La strategia delle Aree interne del governo già attiva nell'Appennino Basso Pesarese e Alto Anconetano e su cui stanno lavorando anche Macerata ed Ascoli, può essere il trampolino di lancio per stimolare una nuova logica nelle infrastrutture?

«Più i paesi condividono gli stessi problemi e più sono coesi tra di loro maggior forza hanno per influenzare gli investimenti. Che, nel settore viario, sono ingenti. In tutti gli studi fatti per enti od aziende dal nostro Dipartimento finora è sempre emerso il problema dei collegamenti viari, il senso profondo dell'isolamento ed i costi enormi da sostenere. Con il lockdown ad esempio abbiamo aziende che hanno avviato floridi e-commerce ma la competitività impone di tenere sotto controllo i costi di approvvigionamento, di spedizione e se non ci sono le condizioni giuste anche le start-up innovative perdono competitività nel mercato globale e non possono fare da volano ad altre aziende e rigenerare l'economia di questi territori».

Secondo lei, il polo turistico di Frasassi potrebbe essere un altro valido quadro strategico atto a spingere ad investire su una Pedemontana?

«È una questione di geografia. Il turista viene in Italia e le Gole di Frasassi sono un patrimonio inestimabile dell'Italia Centrale. È chiaro che in un simile contesto viaggiare su strade che velocizzano gli spostamenti aiutano un polo turistico ad imporsi e allo stesso tempo trascina i comprensori collegati a tutto il sistema».

Insomma dobbiamo fare in modo che tutte le strade portino oltre al mare anche a Frasassi.

«Dobbiamo essere attenti al nostro patrimonio ambientale e dunque valutare se piccoli interventi mirati, efficaci ed efficienti valgano di più che grandi opere e anche tener conto che un'ottima manutenzione delle strade è importante per i pendolari e stimola il turista curioso a viaggiare».

