Rianimazione 31 posti in più negli ospedali di Fermo e Jesi

ANCONA Via al potenziamento dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva negli ospedali di Fermo e di Jesi per un totale di 31 posti letto. Lo dispone una determina firmata dal direttore generale Asur il primo dicembre che dà mandato ai direttori delle Aree vaste 2 e 3 di procedere per la realizzazione di 7 posti in rianimazione a Jesi, 14 a Fermo e altri 10 di sub intensiva sempre nell'ospedale fermano. Allo stesso tempo il documento dispone l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura fino a un massimo di 100mila euro per predisporre nuovi spazi destinati proprio all'aumento della dotazione di posti letto nei due ospedali e l'attivazione di contratti di lavoro da 40 a 100mila euro. Si sta dunque procedendo all'incremento delle rianimazioni così come predisposto al termine della prima ondata pandemica, anche se con deciso ritardo a quanto sarebbe dovuto già essere fatto. Una corsa contro il tempo della nuova giunta regionale che si è ritrovata a gestire una situazione di emergenza totale e nel frattempo ha attivato i moduli del Covid hospital di Civitanova, raddoppiando l'utilizzo dei macchinari di terapia intensiva negli ospedali che necessitavano di interventi immediati.

