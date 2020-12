Restyling di via della Loggia, si parte cubetti di porfido al posto dell'asfalto

LE MANUTENZIONI

ANCONA Quasi un milione di euro per la messa in sicurezza di via della Loggia e via Grotte. Nel primo caso, si tratta di una riqualificazione che riguarda sia l'asfalto che i marciapiedi per un valore complessivo di 500mila euro. Nel secondo, l'intervento da 450mila euro riguarderà il manto stradale, dissestato e caratterizzato da rattoppi ormai vetusti. Entrambi i progetti esecutivi sono stati approvati lo scorso lunedì dall'amministrazione comunale.

I tempi

Ora, si dovrà procedere con il bando. Poi l'affidamento dei lavori e l'avvio del cantiere, presumibilmente entro la primavera. Partiamo da via della Loggia, strada nel cuore del centro storico. Croce e, allo stesso tempo, delizia del cuore della città. Delizia perché si tratta di un percorso che costeggia il Teatro delle Muse, il porto e conduce verso la Loggia dei Mercanti e il gioiello di Santa Maria della Piazza. In poche decine di metri, è insomma racchiuso parte del tesoretto di Ancona. Croce, perché spesso si trasforma in pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti che ci passano. L'effetto è quello di un sali e scendi caratterizzato da crateri, buche e avvallamenti. C'è un rischio doppio per i pedoni, data l'esiguità della carreggiata e la mancanza di marciapiedi. Solo alcuni anni fa sono stati installati dei paletti protettivi. Che poco servono quando scatta la sosta selvaggia, uno dei problemi maggiori riscontrati tra via della Loggia e lungomare Vanvitelli. L'intervento di riqualificazione era da anni atteso da commercianti e residenti della zona. Per quanto riguarda il progetto, la pavimentazione sarà a cubetti di porfido, dallo spessore variabile tra i 4 i 12 centimetri. Si legge nella relazione del progetto: «Su questa sede stradale, attualmente asfaltata e in pessimo stato di conservazione, l'intervento prevede la fresatura e lo scavo del rilevato stradale e il rifacimento del massetto stradale per la successiva ricostruzione dello stato superficiale da realizzarsi con cubetti di pietra arenaria». La proposta progettuale punta «ad introdurre elementi di identità tipici di tutti i centri storici, nell'uso dei materiali, nell'organizzazione degli spazi, nella tessitura dei pavimenti stradali e nella valorizzazione della città storica». Sarà una via che, dal punto di vista del manto stradale, tenderà a dare continuità a piazza della Repubblica. Per via Grotte, sul piatto sono stati messi 450mila euro. Si tratta di una strada strategica che dà l'accesso a un cimitero, collega due quartieri (Torrette e Posatora), «ad alta intensità di traffico veicolare ed è la seconda strada di collegamento tra la città e l'ospedale regionale» si legge nel documento progettuale predisposto dal Comune. «E' sottoposta ad un alto grado di usura e di ammaloramento dovuto anche al transito di mezzi pubblici. Con l'andare del tempo, anche a causa di condizioni metereologiche avverse, si sono evidenziati ammaloramenti del manto stradale. Essi hanno costretto il magazzino comunale a vari interventi di risanamento superficiale per eliminare le situazioni di pericolo».

La bonifica

La bonifica del sottofondo stradale riguarderà circa 12mila metri quadrati. L'intervento porterà al rifacimento degli strati bituminosi per tutta la superficie del tratto di strada tra la rotatoria con via del Fornetto e la salita che conduce al cimitero di Posatora. Quelli in via della Loggia e via Grotte solo solamente due degli interventi previsti sulle strade per il 2021: in programma, per esempio, anche il rifacimento degli asfalti di Valle Miano e via del Conero (460mila euro).

Federica Serfilippi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA