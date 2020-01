Residenti contro commercianti il duello della ztl divide il centro

LA MOBILITÀ

ANCONA Residenti in linea di massima favorevoli, ma commercianti non troppo convinti e con la richiesta di risolvere quanto meno prima il problema della sosta. Divide la mozione approvata in Consiglio per istituire di una Zona a traffico limitato presidiata da telecamere attive nelle vie Cialdini, Astagno e Podesti e per uno studio di fattibilità destinato alla creazione di una zona interdetta alle auto anche nel quartiere Guasco.

I pareri

Infatti, se per i residenti la Ztl significherebbe meno traffico, meno inquinamento, meno rumore e più parcheggi riservati, i commercianti temono che l'impossibilità di raggiungere il centro storico con le auto allontanerebbe la clientela dalle loro attività. «In questo momento parlo a titolo personale, non avendo avuto il tempo di confrontarmi con altri dice Patrizia Santoncini, referente del comitato AAA parcheggio cercasi e presidente del Ctp 1 -, ma dal mio punto di vista l'istituzione di un Ztl sul Guasco è auspicabile. Mi rendo conto che la sua realizzazione è più complicata rispetto a Capodimonte, dovendo fare i conti, tra le altre cose, con l'accessibilità a strutture e istituzioni importanti come San Ciriaco, il Museo Diocesano, la Sovrintendenza, la sede vescovile, tuttavia porterebbe senza dubbio enormi benefici al quartiere».

I benefici

Benefici che includono maggiore quiete e aria più pulita, ma anche meno ingorghi e più parcheggi a disposizione di chi nel quartiere ci vive. Già, perché si suppone che la Ztl non porti a una totale pedonalizzazione della zona, ma implichi semplicemente il divieto di accesso ai non autorizzati. «Se a poter entrare fossimo soltanto noi residenti e pochi altri, il problema della sosta non dico sarebbe risolto, ma migliorerebbe notevolmente sostiene Santoncini -. Infatti, soprattutto nei fine settimana, il Guasco è preso d'assalto dalle auto di chi va a fare serata nei locali, perciò quando torniamo a casa non sappiamo dove parcheggiare. Finisce che siamo costretti a trovare soluzioni di fortuna esponendoci al rischio multa». Con la Ztl tutto ciò finirebbe e per Santoncini ne beneficerebbe l'intero quartiere: «In tutte le città dove è stata istituita la Ztl il centro storico è rinato. Basta guardare Macerata, dove sono spuntati tanti nuovi negozi». I commercianti però sono dubbiosi. «Dipende da dove si ferma la Ztl dicono Stefano Morini, Elisabetta Paciaroni e Franceso Iossa del Guasco Caffè Ristorante di quartiere -. Se è estesa a tutto il centro va bene, ma se viene fatta solo sul Guasco è indubbio che noi saremmo penalizzati. Anche perché Ancona non è una città in pianura e se non si dà ai nostri clienti la possibilità di raggiungerci in auto rischiamo di perderli».

I dubbi

Tutto questo proprio nel momento in cui i tre hanno deciso di investire ancora di più nel quartiere. «Entro febbraio apriremo una pizzeria dove si trovava la Trattoria Matas. Ma per andare avanti ci vogliono i parcheggi. Se fanno un parcheggio in zona porto, vicino all'ascensore del Palazzo degli Anziani, e uno nell'area Birarelli, allora si può parlare di Ztl». La pensano così anche in via della Loggia, dove pure il problema del traffico è molto sentito. «Limitare l'accesso a questa via è fondamentale sostiene Maurizio Caimmi della Tabaccheria n°1- Potrebbe andare bene anche una Ztl. In questo caso dovrebbe però essere realizzato anche un parcheggio limitrofo, per esempio al posto del Nautico».

Il confronto

Per Michele Bernetti, proprietario dell'Hotel Palace, l'importante è che non siano decisioni calate dall'alto: «Lo studio di fattibilità ben venga. Basta che ci sia anche un confronto con gli esercenti. Spero che per i clienti degli hotel l'accesso venga consentito. E poi c'è il discorso dei parcheggi. Noi abbiamo anche il ristorante. Senza una capiente area di sosta vicina sarebbe un problema». La musica non cambia se ci si sposta a Capodimonte. «In linea generale non vedo bene questa idea di una Ztl qui e sul Guasco dichiara Francesco Cinti, presidente Confcommercio e titolare di una macelleria in via Podesti -. Così avremmo una città spaccata in due e le attività commerciali ne soffrirebbero. Se invece si decidesse di chiudere tutto il centro mettendo due maxiparcheggi uno a nord e uno a sud sarebbe un'altra cosa». Quanto poi a via Podesti, Cinti ritiene che chiuderla aumenterebbe il traffico in corso Stamira e renderebbe sia le attività commerciali sia le varie strutture sociali ivi presenti difficilmente raggiungibili. «Quanto meno sottolinea dovrebbero garantire il carico e scarico e l'accesso a noi commercianti, come pure ai parenti dei tanti anziani che vivono in zona».

Michele Rocchetti

