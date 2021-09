Rapa (Psi): «Centrodestra Inaccettabile dietrofront»

7«Incredibile ed inaccettabile la retromarcia della maggioranza di centrodestra regionale sulle regole per l'acceso ai lavori dell'aula consiliare in Consiglio Regionale». Lo scrive in una nota Boris Rapa, segretario Psi Marche in relazione a quanto avvenuto ieri nella conferenza dei capigruppo: il centrodestra ha votato compatto la mozione presentata da Serfilippi secondo cui andava rivisto l'orientamento pre-ferie (sempre passato nella capigruppo) di ingresso al consiglio regionale per tutti con il green pass. Giovedì il dietrofront . Dunque, l'orientamento finale è che i consiglieri regionali non devono mostrare il certificato verde mentre tutti gli esterni che vorranno assistere sono tenuti a farlo. «Riteniamo che chi rappresenta le istituzioni a livello regionale debba dare il buon esempio, non è accettabile e non è rispettoso che si utilizzino due pesi e due misure rispetto alle regole imposte ai cittadini». L'intervento dei socialisti ribadisce la strada marcata dal Partito Democratico che già da ieri ha sonoramente protestato per questo netto cambio di direzione. «Come Socialisti pertanto chiediamo che venga immediatamente deliberato che l'accesso in aula per i consigli regionali avvenga tramite il possesso del Green Pass o con l'attestazione di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, - chiedono i Socialisti - cosi come previsto per le attività al chiuso, basta con gli slogan elettorali ma servono misure concrete.

Ci auspichiamo che questo atteggiamento, che ha revocato l'obbligo del Green Pass, sia un caso isolato, proprio perché se si vuol contrastare questa situazione di emergenza sanitaria, occorre mettere tutti nelle condizioni più sicure senza mettere a rischio, come in questo caso, la salute dei consiglieri regionali e dei dipendenti tutti».

