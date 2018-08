Ragazzini in spiaggia deridono e insultano venditori di colore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO SENIGALLIA Venditori ambulanti derisi ed insultati da un gruppetto di ragazzini sulla spiaggia libera del lungomare Da Vinci al Ciarnin. A segnalarlo ad una pattuglia dell'unità acquatica della polizia sono stati alcuni bagnanti lo scorso weekend. Hanno riferito ai poliziotti che il gruppetto di giovanissimi turisti si divertiva a prendere in giro quanti passavano sotto l'ombrellone. Per fortuna nessuno di loro ha capito o magari ha fatto finta di non capire. Gli ambulanti presi di mira hanno infatti proseguito oltre come nulla fosse....