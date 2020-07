Rafforzare la sanità pubblica e investire su quella territoriale: è la ricetta del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci e presidente nazionale di Ali (Autonomie locali italiane) nel suo discorso di apertura del 18esimo congresso in svolgimento a Napoli. «Non è possibile che il nostro Paese non utilizzi il Mes - ha ribadito Ricci - . Abbiamo l'opportunità di avere risorse per mettere in condizioni ottimali la nostra sanità pubblica di cui abbiamo riscoperto il grande valore in questa emergenza». Il sindaco pesarese parla a ragion veduta, la provincia più a nord delle Marche è stata infatti la più colpita dal Coronavirus . «Il nostro sistema sanitario è riuscito a dare una risposta pubblica complessivamente a tutti - ha sottolineato - abbiamo visto la grande competenza commovente di medici e infermieri e se questa è una certezza che ci ha lasciato il coronavirus, non possiamo fermarci e dobbiamo continuare a rafforzare la sanità pubblica e si deve investire sulla sanità territoriale perché non tutto il Paese ha lo stesso livello qualitativo di sanità». Altro tema delicatissimo per le Marche è l'autonomia. «L'autonomia delle Regioni non è decollata - ha spiegato Ricci - perché non puoi affrontare il tema pensando solo ad alcune Regioni. Dobbiamo pensare ad un'autonomia di tutte le Regioni italiane e ci rendiamo conto che ci sono Regioni troppo piccole. Come fanno Marche e Umbria a chiedere l'autonomia?». Secondo Ricci «se vuoi far diventare questo tema nazionale devi tenere insieme autonomia regionale e dimensione regionale. Non è una questione di costo ma di competitività. In Europa le Regioni sono più grandi e se vogliamo Regioni più competitive abbiamo bisogno di Regioni più grandi». Avanti quindi l'ipotesi di una macroregione.

