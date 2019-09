Raddoppio Fincantieri ancora bloccato al palo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ATTESAANCONA Il raddoppio della Fincantieri resta in stand by. Dall'Avvocatura di Stato non è ancora uscito il responso con il quale stabilire, una volta per tutte, chi dovrà gestire l'appalto di 40milioni di soldi pubblici, parte del progetto complessivo da 80milioni di euro. L'ampliamento dello stabilimento, dove potrebbero trovare lavoro altre mille persone oltre alle 3mila ora occupate, potrebbe infatti essere realizzato in due o tre anni, ma prima serve il pronunciamento dell'organo legale che sta valutando se Fincantieri possa essere...