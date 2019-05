Raddoppio della statale Adriatica C'è il progetto, via libera in giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VARIANTEANCONA Via libera della giunta comunale di Ancona al progetto esecutivo per l'ampliamento a quattro corsie della variante alla statale Adriatica, nel tratto tra Torrette e Falconara. Si tratta di uno dei progetti che compongono la futura Uscita Nord del porto, con una variante finalmente raddoppiata per funzionare come collegamento tra il bypass del porto, il cosiddetto Ultimo miglio, e l'autostrada A14. Nonostante gli Uffici della direzione Pianificazione Urbanistica abbiano rilevato, per il tratto anconetano del tracciato, delle...