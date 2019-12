Raddoppio, cantieri nel 2021 Da rifare il curvone per la 76

LA STATALE

ANCONA Anche quando tra Falconara e Ancona si viaggerà a quattro corsie, sulla variante allargata, la bretella a mezza costa di cui s'è parlato giovedì in commissione congiunta farebbe un gran comodo. «Una viabilità secondaria come quella proposta tra via Redi e il taglio di Torrette - riconosce l'assessore all'Urbanistica di Falconara Clemente Rossi - risolverebbe il problema dell'afflusso verso Ancona e la variante dai quartieri alti di Falconara e da Palombina Vecchia». Le giunte e i consigli dei due comuni, a primavera, avevano dato via libera al progetto per il raddoppio della statale 16 senza sollevare osservazioni che avrebbero consumato altro tempo.

Il via libera dei consigli

«Non volevamo creare ostacoli, contestualmente però - ricorda ora l'assessore Rossi - sia noi che Ancona abbiamo approvato ordini del giorno che invitavano l'Anas a trovare anche altre connessioni tra la Flaminia e la variante. L'Anas ha dato sempre risposte negative alla richiesta di altri svincoli, ora questa soluzione della bretellina potrebbe essere un valido surrogato». Il Comune di Falconara è interessato ai lavori di raddoppio della variante anche nell'area dell'innesto della statale 16 sulla superstrada della Vallesina. Il progetto dell'Anas prevede che sia rivisto il raggio di curvatura, ora troppo stretto, per un inserimento più diretto, con un curvone addolcito, sia per chi dall'Adriatica si dirige verso l'interno imboccando la statale 76 sia in direzione opposta.

«L'intervento parte dall'allaccio con la Statale 76 esistente in località Castelferretti, al termine del lungo rettifilo in arrivo dallo svincolo autostradale di Ancona Nord, appena prima che la Statale 76 compia una brusca curva a destra verso lo svincolo di Falconara - si legge nella relazione dei progettisti -. In corrispondenza di questo svincolo, di cui il progetto prevede il rifacimento-completamento, il tracciato abbandona per circa un chilometro il sedime stradale esistente per attraversare in nuova sede il cavalcavia di svincolo denominato Castelferretti».

Ci saranno altri espropri. «Siamo in fase di attenzione - spiega Rossi - perché il nuovo innesto interferisce sulla parte abitata di via del Tesoro, per questo abbiamo chiesto una rettifica del tracciato e anche una rotatoria».

Dopo l'approvazione del progetto per il raddoppio della variante alla statale 16, è previsto per l'anno prossimo il bando di gara. Se i lavori saranno appaltati nei tempi previsti, cioè prima della fine del 2020, all'inizio del 2021 si potrebbero vedere i primi cantieri per le quattro corsie. Sono previsti tre anni di lavori, dunque i 7,2 chilometri di raddoppio tra Ancona e Falconara dovrebbero essere pronti entro il 2023.

I viadotti da rifare

Il progetto di raddoppio, finanziato dall'Anas con 271 milioni di euro, prevede l'adeguamento di due viadotti (taglio l e Taglio II) che saranno demoliti e sostituiti con un nuovo viadotto e un rilevato. Previsti anche la demolizione e il rifacimento dei viadotti Falconara II e Orciani, il rifacimento dell'impalcato e consolidamento delle pile e delle opere di fondazione del viadotto Barcaglione. Per l'asse Sud sono previsti i nuovi viadotti Falconara II e Barcaglione. Nella carreggiata saranno demolite e ricostruite le gallerie Barcaglione e Orciani «per ottenere una piattaforma analoga a quella presente all'esterno». Il raddoppio della variante è uno dei segmenti della futura Uscita Nord dal porto di Ancona, oltre all'interramento del lungomare nord e al by-pass che dalla Flaminia salirà fino allo svincolo di Torrette della variante.

l. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA