R omano Carancini, sindaco uscente di Macerata, sia onesto: che obiettivo si era dato per l'intervalliva?

«Dieci anni fa avevo trovato solo un progetto preliminare e zero risorse. Per cinque anni abbiamo sofferto questa situazione. L'ostinazione ci ha portato a firmare il primo stralcio dell'Intervalliva per 11 milioni. Nel 2014 Comune, Provincia e Quadrilatero hanno rimesso in moto la macchina».

E poi c'è stato il raccordo dei due tronconi.

«È l'altro passaggio di cui mi rallegro: l'aver raccordato i due progetti Macerata-Pieve e Pieve-Superstrada di cui aveva cura Quadrilatero e quotava 33 milioni di euro mentre Macerata Pieve costava 11 milioni. Il Cipe poi autorizzò il finanziamento. Oggi abbiamo i soldi e c'è un progetto definitivo che attende la conferenza dei servizi: per fine anno potrebbe avviarsi una fase non dico definitiva ma importante».

La fa un po' facile visto che si attende questa strada da 50 anni.

«Servirà un governatore che martelli a Roma. Mangialardi è giusto che parli di Fano-Groseto ma si impegni anche per la Val Potenza. Quella strada eredita un sentiero del 1860. Non può essere lasciata in quelle condizioni.

Ma neanche un rimpianto? Dopo 50 anni essere a questo punto...

«Assolutamente nessuno. Anzi posso dire che il governatore Ceriscioli nel momento peggiore ci ha dato una grande mano per acquisire le interlocuzioni destinate al raccordo di cui sopra. Ci aiutò il viceministro ai Trasporti Nencini».

C'è quel suo selfie con la Manzi in cui festeggiavate anche se poi si è concretizzato poco.

«Alt, chi mi conosce sa che non scrivo mai che è tutto fatto. Lì c'era la soddisfazione dopo l'incontro al ministero con Nencini che ci disse mi prendo impegno di fare il raccordo con l'Anas».

E manca sempre il pezzo da Montanello a Villa Potenza. Ci vorrà un'eternità. Voi siete per allargare la strada esistente, la Provincia vuole un viadotto.

«

Io sono per il realismo: un viadotto con un dislivello di quota di 70/80 metri è problematico e costa. Noi con la terza corsia sulla strada esistente, il progetto pronto e le risorse stanziate offriamo un'alternativa concreta e fattibile».

Tempi?

«È tutto approvato nel Piano opere pubbliche che parte nel 2021. Non saremo all'ultimo miglio ma ci siamo vicino».

Andrea Taffi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA