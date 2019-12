Quota 100 senza assunzioni Comune, gli uffici al collasso

IL CASO

ANCONA Nero su bianco. Viene cristallizzata nelle maglie della variazione di bilancio approvata dal Consiglio giovedì la cronica carenza di personale a Palazzo del Popolo. Una contrazione che anno dopo anno ha visto il numero dei dipendenti decrescere in maniera costante ed inesorabile, portandoli ai 712 attuali. Troppo pochi, a detta dei sindacati e di chi gestisce la macchina amministrativa di un Comune capoluogo di regione.

Le voragini nei controlli che si sono palesate con l'inchiesta Ghost Jobs sono state in parte imputate dalla sindaca Valeria Mancinelli a questo sottodimensionamento di organico, ma sono anche altri i risvolti negativi che un organico in affanno può portare all'ente. I numeri parlano chiaro: nella variazione al bilancio di previsione 2019 si legge che la cifra inizialmente programmata per le spese di personale ammontava a 34.429.924 euro, salvo poi ridursi di oltre 1,4 milioni nella previsione finale, pari a 33.007.275 euro. «Un risparmio fatto sulla pelle dei lavoratori commenta tranchant il segretario generale Fp Cisl, Luca Talevi meno persone si traducono in più lentezza e, inevitabilmente, ridotta qualità nell'erogazione dei servizi».

A causare una contrazione così sensibile nelle spese per il personale sono stati gli oltre 43 pensionamenti tra gli ordinari e Quota 100 , i trasferimenti e la trasformazione di alcuni contratti da full a part time. Tra il 2011 ed il 2019, si è passati da 865 a 712 dipendenti e da 20 a 9 dirigenti, due dei quali in procinto di andare in pensione: Ciro Del Pesce (Cultura, Turismo, Grandi eventi, Politiche giovanili) darà l'addio al Comune già il 31 dicembre, mentre Giacomo Circelli, al vertice della Direzione Sui (sportello unico integrato), Gestione edilizia residenziale privata, produttiva e commercio, Patrimonio, se ne andrà a fine febbraio. Entrambi figurano tra i 30 indagati a vario titolo nel secondo filone di indagini dell'inchiesta Ghost Jobs. La domanda di pensionamento era stata presentata ben prima che arrivasse lo tsunami giudiziario, ma ora il loro addio alla scrivania, unito al potenziale rallentamento degli uffici per l'indagine, accresce la preoccupazione a Palazzo del Popolo di poter portare avanti i numerosi progetti avviati o da programmare. Ed il problema è esteso a tutta la macchina comunale. Dove si segnala anche l'annunciata sostituzione del segretario generale Giuseppina Cruso.

«Tra le uscite e le assunzioni centellinate, il saldo risulta inadeguato alle necessità di funzionamento dell'ente prosegue Talevi è una vergogna che in un Comune capoluogo vada avanti con poco più di 700 persone. La dotazione minima dovrebbe essere di 800 lavoratori in una città di oltre 100mila abitanti. Per questo, al sindaca Mancinelli chiediamo di velocizzare il piano di assunzioni annunciato e di far uscire entro l'anno i due bandi di concorso per una decina funzionari amministrativi e dipendenti di cui ha parlato nell'ultimo incontro». Incontro con organizzazioni sindacali ed rsu tenutosi il 18 novembre, durante il quale al sindaco sono state chieste almeno 60 assunzioni entro il 2020 per fronteggiare le 40 fuoriuscite causa pensionamento dei prossimi mesi, «al fine di garantire una miglior distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici, ora in fortissimo disagio operativo». Ma quali sono gli uffici che più di tutti si sono trovati scoperti in questo mancato turn over e depauperamento numerico?

«Quello ai Lavori pubblici inizia l'elenco Talevi, partendo dal più discusso nell'ultimo periodo, dopo essere travolto dall'inchiesta e battuto a tappeto dalle perquisizioni è quello più noto, ma non l'unico. Pensiamo ai servizi amministrativi come l'Anagrafe, lo Stato Civile, fino ad arrivare all'Economato. Gli operai sono ridotti al lumicino e per trovarne uno ci si deve rivolgere a Chi l'ha visto? - ironizza il sindacalista e anche nell'ufficio Assistenti ed educatori sociali sta andando in scena quello che noi chiamiamo una esternalizzazione strisciante. Di fatto, il personale che va in pensione, non viene sostituito e, di conseguenza, subentrano le cooperative private». In generale, al netto di Quota 100 che ha già quasi fatto piazza pulita dei potenziali beneficiari da quando, ad agosto, è entrata in vigore, i pensionamenti fisiologici nel Comune ammontano a circa il 5% «ed l'amministrazione deve garantire il turn over», il monito di Talevi. L'unico settore che si sta assestando dopo anni di carenza di personale è quello della polizia municipale, che ha visto i primi 17 vigili entrare in servizio dopo il concorso dei mesi scorsi, ed è in attesa delle ulteriori dieci unità previste entro febbraio.

