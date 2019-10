«Questa strada nel puzzle regionale delle connessioni»

LE REAZIONI

ANCONA La lobby istituzionale scesa in campo per salvare l'Autorità portuale si è ricompattata per l'Uscita a nord. Corsi e ricorsi dal fronte del porto sottolineati proprio dal presidente dell'attuale Autorità portuale dell'Adriatico centrale, Rodolfo Giampieri, che al termine del summit in Comune ha sottolineato come «si sia creata spontaneamente - ha rilevato Giampieri - una lobby istituzionale che potesse rappresentare l'importanza di un percorso indispensabile per la crescita del porto. Dalla realizzazione di questa strada ne va del futuro commerciale e turistico del porto ed anche della intera regione perché il porto ha una valenza nazionale e internazionale. Si è parlato per troppi anni di un'opera necessaria per evitare l'isolamento non solo del porto ma dell'intera città. Al tavolo permanente di coordinamento per vigilare sull'uscita a Nord - ha assicurato Giampieri - l'Ap sarà il termometro della situazione perché l'opera prosegua il più velocemente possibile». «Il collegamento a Nord è più importante di una semplice strada - ha rilevato l'assessore regionale Anna Casini - è un pezzo importantissimo del puzzle per la connessione di porto, aeroporto, interporto e Quadrilatero. Anche noi, appena avuto sentore di una qualche possibile modifica al tracciato già individuato abbiamo chiesto spiegazioni a Roma. Ricevendo dal Ministero e da altri attori che il tracciato rimarrà quello proposto». «Condivido l'esigenza di lavorare insieme e vigilare per ottenere questo risultato ha affermato il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini - non è soltanto il porto in gioco ma l'economia di una intera provincia e della intera regione e la Camera di Commercio delle Marche è a disposizione per impegnarsi in questo senso».

m. petr.

