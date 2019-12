«Questa sanità non merita indulgenza»

ANCONA Auguri per una «sanità fallimentare che non merita nessuna indulgenza» quelli che la Cgil Funzione Pubblica ha inviato, ieri, alla Regione Marche. I sindacalisti partono dal bilancio consolidato del 2018. «Tra l'altro mai pubblicato sul sito della regione - sottolineano . Vanta un risparmio complessivo di ben 125 milioni di euro e oltre 600 milioni di riserve. Uno sfarzo con il quale la Regione non si è limitata al pareggio di bilancio - commentano - bensì ha addirittura registrato introiti, insomma ha fatturato al cospetto di un'Area vasta 2 ridotta alla fame, tenuta a galla solamente dai sacrifici, sudore, lacrime e sangue, dei propri professionisti, dell'area amministrativa, tecnica e logistica, delle corsie ospedaliere dove c'è il personale addetto all'assistenza, e dei servizi sul territorio. Un'Area vasta 2 alla quale a luglio del corrente anno era stato addirittura abbattuto di ben 7 milioni di euro il budget 2019, con ripercussioni pesantissime riguardo il personale, beni e servizi, e anche riguardo i posti letto». Budget che non si rialzano «per dare ossigeno ad enti del sistema sanitario regionale in estrema difficoltà come l'Area vasta 2 che tiene in vita innumerevoli servizi regionali, tra cui anche le partecipate della Regione Marche». La Cgil attacca anche la mancata convocazione da parte della Regione del tavolo di confronto garantito dal contratto collettivo nazionale. Tavolo dove sindacati e regione dovrebbe affrontare insieme le risorse aggiuntive regionali, i risparmi dei piani di razionalizzazione, le prestazioni aggiuntive, il riesame dei fondi contrattuali.

