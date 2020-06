Quelle tre Emme già in pista per la poltrona di Ceriscioli

GLI AVVERSARI

ANCONA La risposta alla campagna di ascolto inaugurata da Maurizio Mangialardi è arrivata a stretto giro di posta. Se il candidato presidente del centrosinistra ha già fissato le tappe del suo tour elettorale, il centrodestra ha stabilito la rotta da seguire confermando la scelta di dicembre, quando ancora la leadership del governatore uscente e del Pd annaspavano in acque agitatissime. E così si profila una corsa a quattro per la conquista della poltrona che per un quinquennio è stata di Luca Ceriscioli. Con Mangialardi ed Acquaroli si allineano i candidati del Movimento 5 Stelle Gian Mario Mercorelli e del movimento di sinistra Dipende da noi Roberto Mancini. Si entra nel vivo di una campagna elettorale anomala e caldissima, sotto molti punti di vista. Primo perché si allungherà per tutta l'estate e dovrà rispettare i divieti di assembramento e le restrizioni post Covid. Ssecondo perché il centrosinistra rischia di perdere il governo di una Regione che anche nei periodi più bui ha sempre retto l'assalto del centrodestra. Ma i tempi sono cambiati: c'è stato il dramma del terremoto e la ricostruzione fantasma a mettere i primi paletti al gradimento dei marchigiani, poi smussati dalla gestione dell'emergenza Coronavirus. Alle urne l'ardua sentenza.

