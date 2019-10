Quella balconata con vista su spaccio, alcol e clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOANCONA Su quella balconata che assomiglia alla prua di una nave, con vista non sul mare ma sulla stazione ferroviaria, succede di tutto. C'è chi ci mangia, chi beve fino a ubriacarsi, chi fuma, chi bivacca e schiaccia un pisolino, chi, tra musica e schiamazzi, toglie il sonno ai residenti. Qualcuno ci trascorre la notte, avvolto da un sacco a pelo: si corica su quella piattaforma rialzata, sotto la luce dei lampioni, come in un albergo senza pareti. Dove siamo? In via Lamaticci, cerniera tra la stazione e il Piano, una terra di...