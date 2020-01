Quel rondò è un tranello, una giostra del rischio

ANCONA Pedoni come bersagli mobili nella rotatoria trappola. La rotonda di piazzale della Libertà all'ora di punta è una giostra del rischio. Girano auto, scooter, bus, come un carillon che inganna: non diverte nessuno e mette in pericolo tutti. In tarda mattinata nugoli di studenti cingono d'assedio il rondò, lambito dalle fermate degli autobus. Difficilmente concepibile quella in uscita verso sud, nel punto in cui la rotatoria s'infila in via Bocconi. Il mezzo pubblico che si pianta in mezzo alla carreggiata per far salire i ragazzi manda il traffico puntualmente in tilt. L'altra fermata è dalla parte opposta, dove piazzale della Libertà diventa via Martiri della Resistenza. Pure qui si forma il serpentone di veicoli, rettile di lamiera potenzialmente letale per chi va a piedi. Ci sono strisce pedonali (poche) e segnali (confusi), ma l'onda d'urto dei veicoli fa paura, e il brivido investimento corre impazzito tutt'attorno alla rotatoria. Che con i pochi segnali minaccia i pedoni anche da metà pomeriggio in poi quando chiudono gli uffici e riapre il carosello di auto e bus. Il buio è un nemico in più sul rondò micidiale, affrontarlo a piedi è come essere catapultati in un videogioco e tentare di uscirne vivi prima del game over. Lì a due passi sbucano pure i mezzi dei vigili del fuoco, che schizzano in strada dal comando in caso di emergenza. Il piazzale è frequentato sempre dai pedoni, perché nelle vicinanze ci sono abitazioni, bar, uffici bancari. E ogni volta per chi deve attraversare la strada c'è da stare ad occhi spalancati e cuore aperto alla preghiera. Sperando di scampare alla roulette russa.

e. c.

