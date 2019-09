Quel chilometro maledetto Ritardi, proroghe e guasti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE GRANEANCONA Un chilometro (o poco più) maledetto, quel tratto di via Flaminia dove ieri c'è stata una fuga di gas, con la condotta del metano bucata dagli operai di una ditta che per conto di Viva Servizi scavava per risolvere un guasto alla rete idrica. L'intervento di riparazione ai sottoservizi è avvenuto durante i lavori di asfaltatura svolti tra il bypass della Palombella e la stazione dalla ditta Co.Ge.Co. Per far partire quel restyling del fondo stradale disastrato c'erano voluti un anno, 5 mesi e 6 giorni, dall'approvazione del...