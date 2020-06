Quattro giorni senza vittime E i ricoverati calano ancora

Da quattro giorni non si registrano nelle Marche decessi legati al Coronavirus. Dopo la morte di un 47enne di Piandimeleto (Pu) ricoverato a Torrette, che risale a venerdì, i bollettini arancio del Gores, quelli che aggiornano sulle vittime dell'epidemia, non si sono più mossi da quota 987, che è già un bilancio pesantissimo. L'epidemia continua a essere sotto contenimento. Ieri sono emersi altri 4 casi positivi dall'esame di 586 primi tamponi (uno ogni 150) a cui se ne aggiungono 398 del percorso guariti. I quattro nuovi positivi di ieri riguardano le province di Pesaro Urbino e Macerata (uno a testa), mentre altri due sono di residenti fuori regione. Il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale a 6.734, con una crescita giornaliera dello 0,06%, inferiore alla media nazionale, ieri dello 0,14%. Salgono ancora (sono 4.421, +5 rispetto a lunedì) i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati continuano a diminuire, anche se lentamente: ieri sono scesi a 69 (-3). Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (9) diminuiscono leggermente quelli in reparti non intensivi (da 32 a 30) e in area post critica (da 31 a 30). Sono 1.257 i positivi in isolamento domiciliare, due in meno rispetto a lunedì, e il totale degli attuali positivi scende a 1.326 (-1). Sono 2.340 i marchigiani in quarantena precauzionale dopo contatti ravvicinati con soggetti positivi.

