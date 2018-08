Quasi 3 milioni per gli asfalti Ma i cantieri non si vedono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA BUROCRAZIA ANCONA Fra intoppi burocratici e mail galeotte, la stagione degli asfalti stenta a decollare. Eppure ci sono quasi 3 milioni di euro pronti da investire per piallare le strade del capoluogo. Bisognerà aspettare metà settembre per conoscere il cronoprogramma degli interventi. Le ruspe restano parcheggiate ai box in attesa che l'impasse si sblocchi e il Comune completi le procedure di affidamento di gare mai così laboriose, avviate ormai sei mesi fa. Gli unici lavori completati, fin qui, riguardano via della Ferrovia, costata...