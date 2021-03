Quasi 10mila in isolamento Ieri altre 13 morti da virus

ANCONA Con i 423 nuovi casi positivi diagnosticati ieri (il 23% delle 1.868 persone sottoposte a tampone molecolare per diagnosi) le Marche si confermano su una media settimanale abbondantemente sopra quota 5.000. I nuovi contagi, negli ultimi sette giorni di analisi di laboratorio, sono stati esattamente 5.165, con un'incidenza di 339 ogni 100mila abitanti, quarta regione d'Italia per numero di casi in base alla popolazione. Il virus circola di più solo in Emilia Romagna (445 ogni 100mila), Friuli Venezia Giulia (354) e nella provincia autonoma di Trento (349). Oltre ai 423 casi emersi dai tamponi molecolari, ieri il Servizio Sanità della Regione annotava anche 204 positivi su 2.115 test antigenici, in attesa della conferma con tampone molecolare. La spinta più forte alla curva epidemiologica arriva ancora una volta dalla provincia di Ancona, con 128 nuovi positivi, ma la segue a distanza ravvicinata Macerata, 114, Pesaro Urbino è a 79, Fermo a 37 e Ascoli Piceno (unica provincia in arancione delle Marche) ne segna 50. I casi sintomatici sono stati 64 (il 15% del totale), mentre le occasioni più frequenti di contagio si confermano i contatti stretti con soggetti positivi (129) e quelli in ambito domestico. Con l'aumento dei contagi crescono i ricoveri (734) ma soprattutto gli isolamenti domiciliari, ormai vicini a quota diecimila (ieri 9.816, +357 in un giorno) mentre cala il numero di quarantene precauzionali (21.368, -189). I guariti intanto sono salgono a 60.983. Ieri altri 13 decessi correlati al Covid-19 nelle Marche: nove donne e quattro uomini, tutti con patologie pregresse, di età compresa tra i 53 anni (un ascolano di Monteprandone) e i 96.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA