Quarantene in frenata Accertati 189 nuovi casi di infezione

ANCONA Un lotto domenicale di esami - con appena 454 marchigiani sottoposti a tampone molecolare nel percorso diagnosi - fa emergere 189 nuovi casi positivi, che porta il totale dei contagiati nelle Marche a 55.676 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Registra un sobbalzo la quota dei positivi (il 41,6%) che però risente come sempre della giornata festiva, quando il lavoro ridotto dei laboratori (tranne quelli dell'Area Vasta 2) fa sì che vengano sottoposte a test soprattutto persone con sintomi, o addirittura già positive al test antigenico, e dunque con alta probabilità di risultare contagiate. Il numero dei tamponi esaminati in 24 ore sale a quasi 1.500 se si aggiungono i 534 del screening con test antigenico, con appena 9 positivi, e 451 nel percorso guariti. Tra i 189 positivi al molecolare ci sono 143 residenti della provincia di Ancona (a cui si riferisce la stragrande maggioranza dei 454 test), 19 della provincia di Pesaro Urbino, 13 del Maceratese, 5 della provincia di Ascoli Piceno, 3 del Fermano e 6 di fuori regione. I casi sintomatici sono 32 (il 17% del totale) mentre le occasioni più frequenti di contagio si confermano i contatti stretti di positivi (63), i rapporti in ambito domestico (44), in ambiente di lavoro (11). Quattro i casi di contagio riconducibili ad ambienti di vita o socialità (il cosiddetto effetto movida, limitato fino a domenica dalla zona arancione), mentre nell'ultima tornata di contagi accertati 5 sono riferiti a contatti in ambiente scolastico. L'effetto della riapertura al 50% delle superiori a partire da lunedì 25 gennaio si sentirà eventualmente all'inizio della prossima settimana, per il tempo che sempre trascorre (tra incubazione della malattia, comparsa dei sintomi e diagnosi) tra i contati a rischio e l'accertamento del caso positivo. Nell'ultima settimana, nei bollettini del Servizio Salute, alla voce contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione figurano 95 casi, contro i 93 della precedente. Situazione, insomma, abbastanza stabile nelle scuole. Nell'ultima giornata nelle Marche sono diminuiti i positivi in isolamento domiciliare (8.565, -92) e anche la platea di persone in quarantena precauzionale per contatto con contagiati (14.744, -97). In crescita la curva dei guariti e dimessi(44.263, +263).

