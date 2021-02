Quarantena a 14 giorni per il virus mutato

ANCONA Quarantena a 14 giorni e maggior contact tracing: sono alcune delle nuove linee guida mutate per le certificazioni di guarigione per i casi di coronavirus collegati alla variante inglese. Anche la Regione Marche ha ricevuto la circolare del ministero che prova a rimodulare i contorni utili al via libera per chi ha contratto il virus mutato. Le linee guida interessano i medici di base e i dipartimenti di prevenzione dell'azienda sanitaria regionale che si occupa del contac tracing. Al momento non sono emerse evidenze scientifiche della necessità di cambiare le misure, che rimangono quindi quelle già in uso, l'uso delle mascherine, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani. La possibilità di venire in contatto con una variante deve comunque indurre particolare prudenza e stretta adesione alle misure di protezione. Fiducia invece per quanto riguarda la domanda sulla capacità del vaccino di contrastare la variante inglese. Diversi studi sono in corso nel mondo: al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell'efficacia. Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell'altro; tuttavia alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perdere efficacia. I produttori di vaccini stanno anche cercando di studiare richiami vaccinali per migliorare la protezione contro le future varianti. A livello internazionale la comunità scientifica e le autorità di regolatorie stanno monitorando attentamente come cambia nel tempo il SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19) e quanto i vaccini COVID-19 possono proteggere le persone da eventuali nuove varianti del virus man mano che compaiono.

