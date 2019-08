Pusher, tossici e ubriachi Caffè Centrale ancora out

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZAANCONA Il messaggio è chiarissimo: tolleranza zero per chi non rispetta le regole, come il Caffè Centrale di piazza Ugo Bassi che per la seconda volta in 47 giorni ha subito un duro colpo dalla questura. Se a giugno lo stop forzato era stato di 15 giorni, adesso la punizione raddoppia: 30 giorni di chiusura obbligata per colpa dei brutti ceffi che frequentano il bar - ubriaconi, pregiudicati, spacciatori - rendendolo un luogo a rischio.La licenzaLe serrande riapriranno solo a metà settembre, con un danno economico considerevole...