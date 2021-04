Protesta in Regione «Ma così si muore»

ANCONA Blitz in Regione da parte del Brum, l'associazione baristi e ristoratori uniti che hanno deciso di manifestare contro la decisione del governo mentre era in corso la commissione regionale sul commercio. «Da oltre un anno - spiegano all'associazione - le nostre attività sono demonizzate ingiustamente, subiscono normative, restrizioni e chiusure molte volte esagerate. Da lunedì solo chi ha uno spazio esterno potrà rincominciare a lavorare ed anche in maniera ridotta, l'ennesima discriminazione per qualcun altro. Quest'ultimo decreto, così come i precedenti, assomiglia ad una bruttissima lotteria del essenziale e del non essenziale: tanti perdono, pochi vincono e in palio non ci sono bamboline ma attività, lavoro e vite di famiglie intere». Per questo motivo ieri hanno esposto davanti al palazzo regionale uno striscione Una data non basta e allo stesso tempo i rappresentanti del sodalizio hanno ottenuto di vedere inserite le proprie istanze nell'ordine del giorno del prossimo consiglio regionale che si terrà martedì 27 aprile. Durante l'assemblea si svolgerà una manifestazione pacifica e statica per rispettare le norme anti Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA