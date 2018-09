Prof e ingegnere per il terremoto «Ma non era nemmeno laureato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL BLUFF ANCONA Se davvero aveva taroccato la sua laurea in Ingegneria, come lo accusano carabinieri e Procura e come sembrano dimostrare i documenti, Leonardo Mazzini avrebbe ingannato tutti per quasi 35 anni. Non solo presidi, colleghi e allievi di tre istituti tecnici di Fabriano e Jesi, dove aveva insegnato Fisica dal 91 fino al primo settembre di un anno fa, data della pensione. Ma anche l'Ordine degli Ingegneri, a cui era iscritto dall'84, e quel che è peggio la Protezione civile e i terremotati di quattro comuni del cratere, tra Marche...