Produttività, l'Asur paga 11 milioni

LA VERTENZA

ANCONA «L'Asur Marche, dopo una serie di trattative ai tavoli sindacali nelle rispettive sedi delle cinque Aree Vaste avviate a settembre 2018, ha concluso la contrattazione integrativa decentrata per l'Area negoziale del Comparto (personale non dirigente) che interessa circa 11.500 dipendenti». Il Collegio Sindacale dell'Asur ha infatti provveduto a dare parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dei contratti integrativi. «Dopo un serrato e costruttivo lavoro svolto ai tavoli di negoziazione con le rsu e le rappresentanze sindacali territoriali - si legge in una nota dell'azienda - in ogni Area Vasta è stato sottoscritto un apposito Contratto collettivo integrativo valido per il triennio 2018-20 per la parte giuridica, e per il biennio 2018-2019 per la parte economica. I contratti consentiranno a livello Aziendale di erogare circa 11 milioni di euro di salario di produttività anno 2018, già con lo stipendio di novembre. Erogare la stessa cifra di produttività per l'anno 2019 alle scadenze previste dal contratto collettivo integrativo. Attribuire progressioni orizzontali di carriera (fasce economiche) del valore medio di 900 euro annui a circa 2.700 unità di personale, tramite apposita procedura selettiva per titoli da porsi in atto entro l'anno corrente. Attribuire circa 1,5 milioni di euro di salario di produttività per progetti di razionalizzazione di spesa realizzati nell'anno 2016. Incentivare economicamente il personale che assume i ruoli previsti dal Codice dei contratti pubblici (progettazione, direzione lavori, responsabile unico del procedimento) consentendo così di ridurre gli affidamenti a professionisti esterni. Completare la rete degli RLS (rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori). L'impegno di questa direzione - conclude la nota - proseguirà al fine di portare a termine a stretto giro, lo stesso percorso anche per la dirigenza medica-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa».

