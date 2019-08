Primo Piano Festival con musica fino alle tre e nuova pista ciclabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOANCONA Un riscatto della movida in salsa dorica, con musica ad alto volume fino alle 3 di notte, dopo un'estate in tono minore dovuta anche al flop di TiCiPorto. Ma anche una prova di mobilità sostenibile, con una pista ciclabile sperimentale, una via protetta per le bici che collegherà il centro storico al quartiere di Piano San Lazzaro. Riserva qualche sorpresa il programma definitivo del Primo Piano Festival, che si terrà in cinque location del quartiere più multietnico della città dal 13 al 15 settembre, con la Notte Bianca...